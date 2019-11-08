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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,78 4,46 7,17 Tukaş 6,46 6,07 6,43 ...

08.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:50 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,78 4,46 7,17
Tukaş 6,46 6,07 6,43
Güneş Sigorta 1,87 1,76 6,25
T. Halk Bankası 5,77 5,51 4,72
Pegasus 65,00 62,40 4,17
İhlas Holding 0,60 0,58 3,45
Parsan 13,44 13,05 2,99
Hektaş 5,97 5,80 2,93
Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 2,11 2,84
Gözde Girişim 3,83 3,73 2,68
Gersan Elektrik 2,40 2,34 2,56
Fenerbahçe Futbol 17,05 16,65 2,40
Galatasaray Sportif 1,67 1,64 1,83
Otokar 145,50 143,00 1,75
Petkim 3,73 3,67 1,63
Torunlar GMYO 1,87 1,84 1,63
Türk Traktör 45,54 44,92 1,38
Ülker Bisküvi 20,32 20,08 1,20
Kordsa Teknik Tekstil 11,83 11,70 1,11
Türk Hava Yolları 12,80 12,66 1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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