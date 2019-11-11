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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,87 2,71 5,90 Karsan Otomotiv 1,30 1,23 5,69 ...

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa Enerji2,872,715,90
Karsan Otomotiv1,301,235,69
Gözde Girişim4,033,835,22
Deva Holding7,927,574,62
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,681,614,35
Doğuş Otomotiv9,258,903,93
Koza Altın71,0068,603,50
Gübre Fabrik.5,895,713,15
Koza Madencilik8,748,483,07
Trakya Cam3,072,983,02
Ülker Bisküvi20,9020,322,85
Çemtaş6,536,352,83
Doğtaş Kelebek Mobilya1,141,112,70
Torunlar GMYO1,921,872,67
İpek Doğal Enerji6,436,272,55
Bera Holding3,803,712,43
Galatasaray Sportif1,711,672,40
Parsan13,7613,442,38
Şok Marketler9,769,581,88
Beşiktaş Futbol Yat.2,212,171,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi

Kaynak: AA

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