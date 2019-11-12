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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,23 1,10 11,82 Pegasus 71,10 66,10 7,56 ...

12.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,231,1011,82
Pegasus71,1066,107,56
Türk Telekom6,996,556,72
Metro Holding2,402,294,80
Alarko Holding4,864,644,74
Halk GMYO0,980,944,26
İhlas Gayrimenkul0,750,724,17
Hektaş6,236,003,83
Torunlar GMYO1,991,923,65
Enerjisa Enerji6,536,323,32
Zorlu Enerji1,261,223,28
Emlak Konut GMYO1,301,263,17
Çelebi100,1097,352,82
Gübre Fabrik.6,055,892,72
Türk Hava Yolları13,3412,992,69
Sabancı Holding8,888,652,66
Doğtaş Kelebek Mobilya1,171,142,63
Koza Madencilik8,968,742,52
Koza Altın72,7571,002,46
T. Halk Bankası5,905,762,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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