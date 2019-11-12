Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,23
|1,10
|11,82
|Pegasus
|71,10
|66,10
|7,56
|Türk Telekom
|6,99
|6,55
|6,72
|Metro Holding
|2,40
|2,29
|4,80
|Alarko Holding
|4,86
|4,64
|4,74
|Halk GMYO
|0,98
|0,94
|4,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|0,72
|4,17
|Hektaş
|6,23
|6,00
|3,83
|Torunlar GMYO
|1,99
|1,92
|3,65
|Enerjisa Enerji
|6,53
|6,32
|3,32
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,22
|3,28
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|1,26
|3,17
|Çelebi
|100,10
|97,35
|2,82
|Gübre Fabrik.
|6,05
|5,89
|2,72
|Türk Hava Yolları
|13,34
|12,99
|2,69
|Sabancı Holding
|8,88
|8,65
|2,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|1,14
|2,63
|Koza Madencilik
|8,96
|8,74
|2,52
|Koza Altın
|72,75
|71,00
|2,46
|T. Halk Bankası
|5,90
|5,76
|2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)