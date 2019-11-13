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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,88 2,40 20,00 Park Elek.

13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:56Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,882,4020,00
Park Elek.Madencilik2,892,668,65
GSD Holding1,020,948,51
Bera Holding4,083,807,37
Pegasus76,0071,106,89
Hektaş6,636,236,42
Çemtaş6,836,544,43
Coca Cola İçecek32,7031,384,21
Enerjisa Enerji6,806,534,13
Koza Madencilik9,338,964,13
Torunlar GMYO2,071,994,02
Migros Ticaret22,4621,623,89
Gözde Girişim4,154,003,75
Ülker Bisküvi20,8820,143,67
Koza Altın75,3572,753,57
Kardemir (D)2,372,293,49
Şişe Cam4,564,432,93
MLP Sağlık14,9014,512,69
Türk Hava Yolları13,6913,342,62
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,402,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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