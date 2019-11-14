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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,27 1,18 7,63 Gübre Fabrik.

14.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,271,187,63
Gübre Fabrik.6,496,057,27
Aksa Enerji3,092,906,55
Alarko GMYO57,3054,155,82
Park Elek.Madencilik2,992,893,46
Torunlar GMYO2,122,072,42
Enerjisa Enerji6,966,802,35
Polisan Holding2,732,672,25
Net Holding1,851,812,21
İş Fin.Kir.2,722,671,87
Global Yat. Holding4,104,031,74
Türk Traktör46,2045,461,63
Göltaş Çimento14,1113,891,58
Tümosan Motor ve Traktör5,225,141,56
Afyon Çimento4,464,401,36
İhlas Gayrimenkul0,750,741,35
Ford Otosan66,9566,101,29
Parsan13,4213,261,21
Galatasaray Sportif1,681,661,20
Güneş Sigorta1,881,861,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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