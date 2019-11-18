Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 231,20 210,30 9,94 Tukaş 6,83 6,33 7,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 2,10 7,62 T.S.K.B. 0,99 0,93 6,45 Çemtaş 7,28 6,86 6,12 Aksa Enerji 3,36 3,18 5,66 Torunlar GMYO 2,31 2,19 5,48 İhlas Holding 0,66 0,63 4,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,16 4,31 Şişe Cam 4,65 4,46 4,26 Galatasaray Sportif 1,76 1,69 4,14 Albaraka Türk 1,28 1,23 4,07 Migros Ticaret 24,34 23,42 3,93 Türk Hava Yolları 14,22 13,69 3,87 Fenerbahçe Futbol 16,67 16,07 3,73 Güneş Sigorta 1,96 1,89 3,70 Anadolu Cam 3,48 3,36 3,57 Emlak Konut GMYO 1,36 1,32 3,03 Gersan Elektrik 2,43 2,36 2,97 Anadolu Efes 21,86 21,24 2,92

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)