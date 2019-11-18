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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 231,20 210,30 9,94 Tukaş 6,83 6,33 7,90 ...

18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento231,20210,309,94
Tukaş6,836,337,90
Beşiktaş Futbol Yat.2,262,107,62
T.S.K.B.0,990,936,45
Çemtaş7,286,866,12
Aksa Enerji3,363,185,66
Torunlar GMYO2,312,195,48
İhlas Holding0,660,634,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,211,164,31
Şişe Cam4,654,464,26
Galatasaray Sportif1,761,694,14
Albaraka Türk1,281,234,07
Migros Ticaret24,3423,423,93
Türk Hava Yolları14,2213,693,87
Fenerbahçe Futbol16,6716,073,73
Güneş Sigorta1,961,893,70
Anadolu Cam3,483,363,57
Emlak Konut GMYO1,361,323,03
Gersan Elektrik2,432,362,97
Anadolu Efes21,8621,242,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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