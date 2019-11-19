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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 7,29 6,83 6,73 Alarko GMYO 62,20 58,70 5,96 Emlak...

19.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş7,296,836,73
GMYO62,2058,705,96
Emlak Konut GMYO1,441,365,88
Gıda2,832,704,81
Netaş Telekom.10,5010,103,96
Eczacıbaşı İlaç3,223,103,87
Karsan Otomotiv1,381,333,76
Polisan Holding2,782,683,73
Gersan Elektrik2,512,433,29
Vakıflar Bankası4,974,823,11
Net Holding2,001,943,09
Tüpraş127,50123,802,99
Tekfen Holding19,0618,532,86
TAV Havalimanları28,4827,702,82
Gözde Girişim4,124,022,49
Doğtaş Kelebek Mobilya1,241,212,48
Torunlar GMYO2,362,312,16
T.S.K.B.1,010,992,02
Halk GMYO1,021,002,00
Şişe Cam4,744,651,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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