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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,43 1,38 3,62 Göltaş Çimento 15,39 14,93 3,08 ...

20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv1,431,383,62
Göltaş Çimento15,3914,933,08
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,711,663,01
Madencilik9,839,562,82
İhlas Gayrimenkul0,800,782,56
Ülker Bisküvi21,5221,042,28
Arçelik20,5420,102,19
Coca Cola İçecek34,4033,702,08
Beşiktaş Futbol Yat.2,262,221,80
Parsan14,1113,931,29
Anadolu Cam3,553,511,14
Doğuş Otomotiv9,469,361,07
T.S.K.B.1,021,010,99
Emlak Konut GMYO1,451,440,69
Verusa Holding16,3316,220,68
Koza Altın76,5576,050,66
Odaş Elektrik1,541,530,65
Aksa Enerji3,413,390,59
Çemtaş7,277,230,55
Petkim3,763,740,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Göltaş Çimento, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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