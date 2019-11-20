Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,38
|3,62
|Göltaş Çimento
|15,39
|14,93
|3,08
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,66
|3,01
| Koza Madencilik
|9,83
|9,56
|2,82
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,78
|2,56
|Ülker Bisküvi
|21,52
|21,04
|2,28
|Arçelik
|20,54
|20,10
|2,19
|Coca Cola İçecek
|34,40
|33,70
|2,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|2,22
|1,80
|Parsan
|14,11
|13,93
|1,29
|Anadolu Cam
|3,55
|3,51
|1,14
|Doğuş Otomotiv
|9,46
|9,36
|1,07
|T.S.K.B.
|1,02
|1,01
|0,99
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|1,44
|0,69
|Verusa Holding
|16,33
|16,22
|0,68
|Koza Altın
|76,55
|76,05
|0,66
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,53
|0,65
|Aksa Enerji
|3,41
|3,39
|0,59
|Çemtaş
|7,27
|7,23
|0,55
|Petkim
|3,76
|3,74
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)