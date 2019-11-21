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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,84 2,47 14,98 Eczacıbaşı İlaç 3,49 3,15 10,79 ...

21.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gersan Elektrik2,842,4714,98
Eczacıbaşı İlaç3,493,1510,79
Metro Holding1,391,306,92
Alarko GMYO65,8561,856,47
Halk GMYO1,051,013,96
Doğan Holding1,731,673,59
Odaş Elektrik1,591,543,25
Doğtaş Kelebek Mobilya1,281,243,23
Aksa11,8411,483,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,422,38
Bera Holding4,023,932,29
Zorlu Enerji1,351,322,27
MLP Sağlık15,1614,842,16
Emlak Konut GMYO1,481,452,07
Migros Ticaret24,7424,242,06
Park Elek.Madencilik2,982,922,05
Şişe Cam4,744,651,94
Vakıflar Bankası5,074,981,81
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,741,711,75
Coca Cola İçecek34,9834,401,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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