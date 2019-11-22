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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85 65,85 9,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36...

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO71,8565,859,11
Doğtaş Kelebek Mobilya1,361,286,25
Tukaş7,627,205,83
Tümosan Motor ve Traktör5,455,253,81
Zorlu Enerji1,391,352,96
Şok Marketler10,129,832,95
GSD Holding1,081,052,86
Mavi Giyim44,3643,242,59
Çemaş Döküm1,211,182,54
Aksa Enerji3,543,462,31
Albaraka Türk1,331,302,31
Hektaş6,746,592,28
Net Holding2,052,011,99
Halk GMYO1,071,051,90
Şekerbank1,081,061,89
Ereğli Demir Çelik7,637,491,87
ICBC Turkey Bank4,874,791,67
İhlas Holding0,630,621,61
Kardemir (D)2,372,341,28
Odaş Elektrik1,611,591,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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