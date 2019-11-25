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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

25.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,382,198,68
Alarko GMYO76,1071,855,92
Doğtaş Kelebek Mobilya1,421,364,41
ICBC Turkey Bank5,074,874,11
Global Yat. Holding4,184,053,21
Şekerbank1,111,082,78
Kerevitaş Gıda2,852,782,52
Galatasaray Sportif1,771,732,31
Gözde Girişim4,244,152,17
Tukaş7,787,622,10
Doğan Holding1,731,701,76
Gübre Fabrik.6,216,111,64
Hektaş6,846,741,48
İskenderun Demir Çelik6,676,581,37
Mavi Giyim44,9444,361,31
Kardemir (D)2,402,371,27
Otokar143,00141,501,06
Ereğli Demir Çelik7,717,631,05
GSD Holding1,091,080,93
Verusa Holding16,8316,680,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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