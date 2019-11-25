Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|2,19
|8,68
|Alarko GMYO
|76,10
|71,85
|5,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|1,36
|4,41
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|4,87
|4,11
|Global Yat. Holding
|4,18
|4,05
|3,21
|Şekerbank
|1,11
|1,08
|2,78
|Kerevitaş Gıda
|2,85
|2,78
|2,52
|Galatasaray Sportif
|1,77
|1,73
|2,31
|Gözde Girişim
|4,24
|4,15
|2,17
|Tukaş
|7,78
|7,62
|2,10
|Doğan Holding
|1,73
|1,70
|1,76
|Gübre Fabrik.
|6,21
|6,11
|1,64
|Hektaş
|6,84
|6,74
|1,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,67
|6,58
|1,37
|Mavi Giyim
|44,94
|44,36
|1,31
|Kardemir (D)
|2,40
|2,37
|1,27
|Otokar
|143,00
|141,50
|1,06
|Ereğli Demir Çelik
|7,71
|7,63
|1,05
|GSD Holding
|1,09
|1,08
|0,93
|Verusa Holding
|16,83
|16,68
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)