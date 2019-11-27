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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,31 4,77 11,32 Beşiktaş Futbol Yat.

27.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Afyon Çimento5,314,7711,32
Yat.2,472,336,01
Tukaş8,207,903,80
Anadolu Cam3,613,483,74
GSD Holding1,121,083,70
Eczacıbaşı İlaç3,363,243,70
İhlas Holding0,640,623,23
Alarko GMYO76,3074,003,11
Alarko Holding4,964,822,90
Vestel10,8810,602,64
Konya Çimento231,60226,102,43
Bim Mağazalar45,3644,382,21
Göltaş Çimento15,5915,262,16
Verusa Holding17,0216,672,10
Tümosan Motor ve Traktör5,375,262,09
Aksa12,2011,962,01
Ülker Bisküvi21,5021,101,90
Gersan Elektrik2,822,771,81
İskenderun Demir Çelik6,926,801,76
Trakya Cam3,173,121,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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