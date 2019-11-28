Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

28.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:14Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.13,1312,128,33
Doğuş Otomotiv9,508,847,47
Çemtaş7,717,236,64
Gübre Fabrik.6,706,306,35
Alarko GMYO80,5076,305,50
Otokar147,60139,905,50
İhlas Gayrimenkul0,840,805,00
Galatasaray Sportif1,831,754,57
Şekerbank1,191,144,39
Tukaş8,508,203,66
Ülker Bisküvi22,2621,503,53
Futbol15,8215,313,33
Turkcell13,7313,352,85
Odaş Elektrik1,581,542,60
Trakya Cam3,253,172,52
Bim Mağazalar46,5045,362,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,402,50
Şişe Cam4,994,872,46
Polisan Holding2,732,672,25
Sasa Polyester6,396,252,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Netaş, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:43 Ahmet Cüneyt Selçuk: "Türkiye, aslında eşsiz bölgesel yönetim üssü ve ihracat üssü"
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
20:36 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)
20:30 SPK haftalık bülteni
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:30 Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (4)
19:22 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 20:55:40