Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,78
|0,65
|20,00
| Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|2,52
|15,48
|Hektaş
|7,30
|6,96
|4,89
|Net Holding
|2,16
|2,09
|3,35
|İş Fin.Kir.
|2,71
|2,63
|3,04
|Doğan Holding
|1,77
|1,72
|2,91
|Türk Traktör
|47,36
|46,10
|2,73
|Galatasaray Sportif
|1,88
|1,83
|2,73
|Doğuş Otomotiv
|9,75
|9,50
|2,63
|Yataş
|6,09
|5,94
|2,53
|Aksa Enerji
|3,66
|3,57
|2,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,90
|11,62
|2,41
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,84
|2,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|3,38
|2,37
|Karsan Otomotiv
|1,44
|1,41
|2,13
|Deva Holding
|8,22
|8,05
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|8,02
|7,87
|1,91
|MLP Sağlık
|15,47
|15,19
|1,84
|Gübre Fabrik.
|6,82
|6,70
|1,79
|Tukaş
|8,65
|8,50
|1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)