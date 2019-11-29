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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,78 0,65 20,00 Beşiktaş Futbol Yat.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Holding0,780,6520,00
Futbol Yat.2,912,5215,48
Hektaş7,306,964,89
Net Holding2,162,093,35
İş Fin.Kir.2,712,633,04
Doğan Holding1,771,722,91
Türk Traktör47,3646,102,73
Galatasaray Sportif1,881,832,73
Doğuş Otomotiv9,759,502,63
Yataş6,095,942,53
Aksa Enerji3,663,572,52
Kordsa Teknik Tekstil11,9011,622,41
İhlas Gayrimenkul0,860,842,38
Eczacıbaşı İlaç3,463,382,37
Karsan Otomotiv1,441,412,13
Deva Holding8,228,052,11
Ereğli Demir Çelik8,027,871,91
MLP Sağlık15,4715,191,84
Gübre Fabrik.6,826,701,79
Tukaş8,658,501,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Beşiktaş, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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