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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,25 1,88 19,68 Beşiktaş Futbol Yat.

02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sportif2,251,8819,68
Yat.3,342,9114,78
Metro Holding1,521,408,57
Yataş6,456,095,91
Hektaş7,507,135,14
Koza Madencilik9,649,194,90
Alarko GMYO82,9579,104,87
Global Yat. Holding4,314,124,61
Kordsa Teknik Tekstil12,4411,904,54
Odaş Elektrik1,651,584,43
GSD Holding1,181,134,42
Bera Holding3,703,554,23
Koza Altın76,4573,404,16
Doğan Holding1,841,773,95
Parsan14,7514,193,95
Alarko Holding5,114,923,86
İpek Doğal Enerji6,766,513,84
Afyon Çimento5,425,223,83
Halk GMYO1,101,063,77
Çemtaş8,067,773,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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