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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 91,80 82,95 10,67 Alarko Holding 5,35 5,11 4,70 ...

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO91,8082,9510,67
Alarko Holding5,355,114,70
Doğan Holding1,911,843,80
İş Finansal Kiralama2,882,783,60
Çelebi100,7097,353,44
Zorlu Enerji1,411,372,92
Anadolu Grubu Holding16,6216,212,53
Gersan Elektrik2,922,862,10
Doğtaş Kelebek Mobilya1,481,452,07
Konya Çimento241,60236,802,03
T.S.K.B.1,061,041,92
Doğuş Otomotiv9,329,151,86
Global Yat. Holding4,394,311,86
Tukaş8,918,751,83
Deva Holding8,618,471,65
TAV Havalimanları27,5427,101,62
Vestel11,4911,321,50
İskenderun Demir Çelik7,347,251,24
Kordsa Teknik Tekstil12,5812,441,13
Polisan Holding2,782,751,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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