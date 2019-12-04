Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 111,00 100,70 10,23 Torunlar GMYO 2,61 2,40 8,75 ...

04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi111,00100,7010,23
Torunlar GMYO2,612,408,75
GSD Holding1,251,158,70
Doğtaş Kelebek Mobilya1,601,488,11
Odaş Elektrik1,761,656,67
Yataş6,886,476,34
Sasa Polyester6,826,426,23
Gersan Elektrik3,102,926,16
Kerevitaş Gıda3,032,894,84
İttifak Holding3,923,744,81
Zorlu Enerji1,471,414,26
Şekerbank1,231,184,24
Afyon Çimento5,625,404,07
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,861,793,91
Tukaş9,248,913,70
Gübre Fabrik.7,026,773,69
Göltaş Çimento16,6516,103,42
Galatasaray Sportif2,252,183,21
Soda Sanayii6,065,883,06
Garanti Bankası10,209,903,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:30 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti - Ekonomi
19:56 LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı - Ekonomi
19:46 Bakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdi - Ekonomi
19:06 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
19:00 Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:50:59