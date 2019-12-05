Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,41
|12,20
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,22
|8,20
| Netaş Telekom.
|14,08
|13,14
|7,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|1,60
|5,62
|T.S.K.B.
|1,15
|1,09
|5,50
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|3,47
|5,19
|Enerjisa Enerji
|7,49
|7,14
|4,90
|İttifak Holding
|4,11
|3,92
|4,85
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,76
|4,55
|Ege Endüstri
|514,90
|494,50
|4,13
|Global Yat. Holding
|4,66
|4,48
|4,02
|ASELSAN
|19,68
|18,94
|3,91
|Ford Otosan
|65,60
|63,15
|3,88
|Tofaş Oto. Fab.
|25,18
|24,44
|3,03
|Türk Telekom
|7,12
|6,92
|2,89
|Coca Cola İçecek
|35,50
|34,54
|2,78
|Gözde Girişim
|4,16
|4,05
|2,72
|Alarko GMYO
|94,60
|92,40
|2,38
|Turkcell
|13,82
|13,50
|2,37
|Halkbank
|5,93
|5,80
|2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)