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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,4112,20
Çemaş Döküm1,321,228,20
Telekom.14,0813,147,15
Doğtaş Kelebek Mobilya1,691,605,62
T.S.K.B.1,151,095,50
Eczacıbaşı İlaç3,653,475,19
Enerjisa Enerji7,497,144,90
İttifak Holding4,113,924,85
Odaş Elektrik1,841,764,55
Ege Endüstri514,90494,504,13
Global Yat. Holding4,664,484,02
ASELSAN19,6818,943,91
Ford Otosan65,6063,153,88
Tofaş Oto. Fab.25,1824,443,03
Türk Telekom7,126,922,89
Coca Cola İçecek35,5034,542,78
Gözde Girişim4,164,052,72
Alarko GMYO94,6092,402,38
Turkcell13,8213,502,37
Halkbank5,935,802,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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