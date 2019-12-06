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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,05 2,87 6,27 Çemaş Döküm 1,40 1,32 6,06 ...

06.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:56Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama3,052,876,27
Çemaş Döküm1,401,326,06
Anadolu Cam3,883,685,43
Net Holding2,322,214,98
Sasa Polyester7,126,844,09
Mavi Giyim48,0046,144,03
Türk Traktör52,0050,153,69
Albaraka Türk1,431,383,62
Enerjisa Enerji7,747,493,34
Aksa12,8412,443,22
Vestel12,1511,802,97
Pegasus74,8572,702,96
Gübre Fabrik.7,136,952,59
Kordsa Teknik Tekstil12,8512,552,39
GSD Holding1,291,262,38
Enka İnşaat5,935,812,07
Tukaş9,579,401,81
Halk GMYO1,131,111,80
Sabancı Holding9,329,161,75
Konya Çimento248,30244,101,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Anadolu Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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