Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,90 5,75 20,00 Çemaş Döküm 1,60 1,40 14,29 Konya Çimento 275,50 248,30 10,95 Odaş Elektrik 2,05 1,86 10,22 İhlas Holding 0,81 0,75 8,00 Zorlu Enerji 1,56 1,47 6,12 Gözde Girişim 4,45 4,20 5,95 Göltaş Çimento 17,60 16,76 5,01 Gübre Fabrik. 7,47 7,13 4,77 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,85 4,71 Tümosan Motor ve Traktör 5,87 5,61 4,63 Sasa Polyester 7,36 7,12 3,37 Doğan Holding 2,02 1,96 3,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,67 2,99 Park Elek.Madencilik 3,11 3,03 2,64 Gersan Elektrik 3,14 3,06 2,61 Tukaş 9,80 9,57 2,40 Enka İnşaat 6,07 5,93 2,36 GSD Holding 1,32 1,29 2,33 Çelebi 116,10 113,50 2,29

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)