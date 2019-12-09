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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,90 5,75 20,00 Çemaş Döküm 1,60 1,40 14,29 ...

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Afyon Çimento6,905,7520,00
Çemaş Döküm1,601,4014,29
Konya Çimento275,50248,3010,95
Odaş Elektrik2,051,8610,22
İhlas Holding0,810,758,00
Zorlu Enerji1,561,476,12
Gözde Girişim4,454,205,95
Göltaş Çimento17,6016,765,01
Gübre Fabrik.7,477,134,77
İhlas Gayrimenkul0,890,854,71
Tümosan Motor ve Traktör5,875,614,63
Sasa Polyester7,367,123,37
Doğan Holding2,021,963,06
Doğtaş Kelebek Mobilya1,721,672,99
Park Elek.Madencilik3,113,032,64
Gersan Elektrik3,143,062,61
Tukaş9,809,572,40
Enka İnşaat6,075,932,36
GSD Holding1,321,292,33
Çelebi116,10113,502,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

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