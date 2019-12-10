Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,65 4,45 4,49 Pegasus 78,30 74,95 4,47 ...

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim4,654,454,49
Pegasus78,3074,954,47
Mavi Giyim49,9048,043,87
Tukaş10,079,802,76
Zorlu Enerji1,591,561,92
Bera Holding3,763,721,08
Gübre Fabrik.7,557,471,07
İskenderun Demir Çelik7,667,581,06
Odaş Elektrik2,072,050,98
İş Fin.Kir.3,133,100,97
GSD Holding1,331,320,76
Tofaş Oto. Fab.25,0824,900,72
Kerevitaş Gıda2,942,920,68
Karsan Otomotiv1,491,480,68
Verusa Holding18,2718,160,61
Ülker Bisküvi21,4821,360,56
Türk Telekom7,187,150,42
Akbank7,707,670,39
Ereğli Demir Çelik8,338,310,24
Garanti Bankası10,3410,320,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:44 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:42 Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
16:11 İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu - Ekonomi
15:58 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu - Ekonomi
15:38 Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız - Ekonomi
14:50 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı - Ekonomi
14:34 Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu - Ekonomi
10.12.2019 19:41:52