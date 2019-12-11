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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,96 12,15 6,67 Kerevitaş Gıda 3,10 2,94 5,44 ...

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel12,9612,156,67
Gıda3,102,945,44
Anadolu Cam4,073,875,17
Pegasus81,7078,304,34
İttifak Holding3,903,744,28
Karsan Otomotiv1,541,493,36
Doğuş Otomotiv9,519,213,26
Metro Holding1,331,293,10
Koza Altın76,0073,753,05
Odaş Elektrik2,132,072,90
Enerjisa Enerji7,817,602,76
Alarko Holding5,445,332,06
Çemaş Döküm1,501,472,04
Eczacıbaşı İlaç3,593,521,99
MLP Sağlık14,2814,011,93
Global Yat. Holding4,614,531,77
Anadolu Grubu Holding16,8516,581,63
Tümosan Motor ve Traktör5,815,721,57
Enka İnşaat6,085,991,50
Sasa Polyester7,367,261,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Borsa İstanbul, Kerevitaş, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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