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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 11,23 9,51 18,09 Netaş Telekom.

12.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv11,239,5118,09
Telekom.14,2812,5513,78
Global Yat. Holding5,024,618,89
Beşiktaş Futbol Yat.2,902,707,41
Alarko GMYO95,9591,554,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,454,44
Ereğli Demir Çelik8,648,294,22
Polisan Holding2,832,724,04
Konya Çimento265,00255,203,84
Kardemir (D)2,452,363,81
İpek Doğal Enerji6,836,583,80
Şok Marketler9,599,253,68
Yataş6,456,233,53
Türk Hava Yolları14,0613,593,46
Şekerbank1,221,183,39
Çemtaş8,247,973,39
Aksa Enerji3,993,863,37
Göltaş Çimento17,7517,193,26
Gözde Girişim4,834,683,21
Galatasaray Sportif2,262,193,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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