Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|11,23
|9,51
|18,09
| Netaş Telekom.
|14,28
|12,55
|13,78
|Global Yat. Holding
|5,02
|4,61
|8,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|2,70
|7,41
|Alarko GMYO
|95,95
|91,55
|4,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,45
|4,44
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|8,29
|4,22
|Polisan Holding
|2,83
|2,72
|4,04
|Konya Çimento
|265,00
|255,20
|3,84
|Kardemir (D)
|2,45
|2,36
|3,81
|İpek Doğal Enerji
|6,83
|6,58
|3,80
|Şok Marketler
|9,59
|9,25
|3,68
|Yataş
|6,45
|6,23
|3,53
|Türk Hava Yolları
|14,06
|13,59
|3,46
|Şekerbank
|1,22
|1,18
|3,39
|Çemtaş
|8,24
|7,97
|3,39
|Aksa Enerji
|3,99
|3,86
|3,37
|Göltaş Çimento
|17,75
|17,19
|3,26
|Gözde Girişim
|4,83
|4,68
|3,21
|Galatasaray Sportif
|2,26
|2,19
|3,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)