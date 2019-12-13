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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 3,00 2,83 6,01 Galatasaray Sportif 2,39 2,26...

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Holding3,002,836,01
Sportif2,392,265,75
Güneş Sigorta2,031,935,18
Migros Ticaret24,3423,344,28
Ege Endüstri540,00519,303,99
Garanti Bankası10,9810,583,78
Tukaş10,6010,302,91
Eczacıbaşı İlaç3,703,602,78
Ford Otosan67,4065,602,74
Verusa Holding17,0416,592,71
Coca Cola İçecek36,1035,302,27
İş Finansal Kiralama3,193,122,24
Arçelik20,1819,752,18
Akbank8,027,871,91
Kardemir (D)2,492,451,63
Gübre Fabrik.7,777,661,44
İttifak Holding3,953,901,28
Turkcell13,7313,561,25
MLP Sağlık14,8514,701,02
Koç Holding20,4420,260,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Polisan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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