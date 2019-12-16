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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70 Odaş Elektrik 2,15 2,03 5,91 ...

16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,432,0319,70
Odaş Elektrik2,152,035,91
Albaraka Türk1,351,285,47
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,921,844,35
Şok Marketler10,009,623,95
Pegasus82,7079,603,89
Gözde Girişim4,844,663,86
Gersan Elektrik3,233,123,53
İş Fin.Kir.3,303,193,45
Konya Çimento270,50261,903,28
Tekfen Holding18,6918,103,26
Mavi Giyim49,7048,342,81
Parsan15,4215,032,59
Ege Endüstri554,00540,002,59
Soda Sanayii6,025,872,56
Galatasaray Sportif2,452,392,51
Sabancı Holding9,719,482,43
Ülker Bisküvi22,2221,702,40
Polisan Holding3,073,002,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,452,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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