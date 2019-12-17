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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol 0,55 0,46 19,57 Çemaş Döküm 1,65...

17.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol0,550,4619,57
Çemaş Döküm1,651,528,55
Güneş Sigorta2,582,436,17
GSD Holding1,361,304,62
Enka İnşaat6,296,034,31
Kerevitaş Gıda3,133,033,30
MLP Sağlık15,5015,043,06
İş Finansal Kiralama3,383,302,42
Doğtaş Kelebek Mobilya1,741,702,35
Tüpraş124,20121,602,14
Çelebi116,60114,202,10
Anadolu Cam4,114,031,99
Parsan15,7115,421,88
Enerjisa Enerji7,747,601,84
Ege Endüstri564,00554,001,81
Tofaş Oto. Fab.25,9625,501,80
Halk GMYO1,181,161,72
Gözde Girişim4,924,841,65
TAV Havalimanları27,8227,421,46
Anadolu Efes22,5022,181,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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