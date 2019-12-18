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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

18.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:46Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,620,5512,73
Odaş Elektrik2,262,117,11
Futbol16,1015,056,98
Gübre Fabrik.7,897,593,95
TAV Havalimanları28,7427,823,31
MLP Sağlık16,0015,503,23
Tofaş Oto. Fab.26,5625,962,31
Sasa Polyester7,587,451,74
Doğtaş Kelebek Mobilya1,771,741,72
Bim Mağazalar45,7845,121,46
Mavi Giyim49,8649,181,38
Galatasaray Sportif2,342,311,30
Coca Cola İçecek36,1635,741,18
İhlas Gayrimenkul0,880,871,15
Koç Holding19,9619,800,81
Beşiktaş Futbol Yat.2,792,770,72
Şok Marketler10,039,960,70
Hektaş7,297,250,55
Yataş6,486,450,47
İskenderun Demir Çelik7,657,620,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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