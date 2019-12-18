Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,55
|12,73
|Odaş Elektrik
|2,26
|2,11
|7,11
| Fenerbahçe Futbol
|16,10
|15,05
|6,98
|Gübre Fabrik.
|7,89
|7,59
|3,95
|TAV Havalimanları
|28,74
|27,82
|3,31
|MLP Sağlık
|16,00
|15,50
|3,23
|Tofaş Oto. Fab.
|26,56
|25,96
|2,31
|Sasa Polyester
|7,58
|7,45
|1,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|1,74
|1,72
|Bim Mağazalar
|45,78
|45,12
|1,46
|Mavi Giyim
|49,86
|49,18
|1,38
|Galatasaray Sportif
|2,34
|2,31
|1,30
|Coca Cola İçecek
|36,16
|35,74
|1,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,87
|1,15
|Koç Holding
|19,96
|19,80
|0,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|2,77
|0,72
|Şok Marketler
|10,03
|9,96
|0,70
|Hektaş
|7,29
|7,25
|0,55
|Yataş
|6,48
|6,45
|0,47
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|7,62
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)