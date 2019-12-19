Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Tümosan Motor ve Traktör
|6,12
|5,77
|6,07
|İpek Doğal Enerji
|7,00
|6,60
|6,06
|Albaraka Türk
|1,37
|1,31
|4,58
|Mavi Giyim
|52,05
|49,86
|4,39
|Galatasaray Sportif
|2,42
|2,34
|3,42
|Şok Marketler
|10,35
|10,03
|3,19
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,57
|3,18
|Vestel
|13,35
|12,94
|3,17
|Kardemir (D)
|2,56
|2,49
|2,81
|Otokar
|149,10
|145,10
|2,76
|İhlas Holding
|0,75
|0,73
|2,74
|Alarko GMYO
|91,80
|89,50
|2,57
|Eczacıbaşı İlaç
|3,66
|3,57
|2,52
|Metro Holding
|1,34
|1,31
|2,29
|Koza Madencilik
|9,44
|9,27
|1,83
|Hektaş
|7,42
|7,29
|1,78
|Enerjisa Enerji
|7,76
|7,64
|1,57
|İttifak Holding
|3,91
|3,85
|1,56
|Gözde Girişim
|4,85
|4,78
|1,46
|Bera Holding
|3,61
|3,56
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)