Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 6,12 5,77 6,07 İpek Doğal Enerji 7,00 6,60 6,06 Albaraka Türk 1,37 1,31 4,58 Mavi Giyim 52,05 49,86 4,39 Galatasaray Sportif 2,42 2,34 3,42 Şok Marketler 10,35 10,03 3,19 Zorlu Enerji 1,62 1,57 3,18 Vestel 13,35 12,94 3,17 Kardemir (D) 2,56 2,49 2,81 Otokar 149,10 145,10 2,76 İhlas Holding 0,75 0,73 2,74 Alarko GMYO 91,80 89,50 2,57 Eczacıbaşı İlaç 3,66 3,57 2,52 Metro Holding 1,34 1,31 2,29 Koza Madencilik 9,44 9,27 1,83 Hektaş 7,42 7,29 1,78 Enerjisa Enerji 7,76 7,64 1,57 İttifak Holding 3,91 3,85 1,56 Gözde Girişim 4,85 4,78 1,46 Bera Holding 3,61 3,56 1,40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)