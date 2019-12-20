Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|8,37
|7,00
|19,57
| İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,88
|10,23
|İttifak Holding
|4,21
|3,91
|7,67
|Koza Madencilik
|10,13
|9,44
|7,31
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,52
|5,26
|Hektaş
|7,77
|7,42
|4,72
|Mavi Giyim
|53,85
|52,05
|3,46
|Otokar
|153,60
|149,10
|3,02
|Aksa Enerji
|3,76
|3,66
|2,73
|İhlas Holding
|0,77
|0,75
|2,67
|Alarko Holding
|5,66
|5,52
|2,54
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|4,81
|2,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|8,55
|2,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,26
|6,12
|2,29
|Arçelik
|19,74
|19,32
|2,17
|TAV Havalimanları
|29,16
|28,56
|2,10
|Deva Holding
|8,34
|8,19
|1,83
|Trakya Cam
|3,43
|3,37
|1,78
|Doğan Holding
|1,82
|1,79
|1,68
|Ülker Bisküvi
|21,90
|21,56
|1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)