Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,37 7,00 19,57 İhlas Gayrimenkul...

20.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:06 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 8,37 7,00 19,57
Gayrimenkul 0,97 0,88 10,23
İttifak Holding 4,21 3,91 7,67
Koza Madencilik 10,13 9,44 7,31
Karsan Otomotiv 1,60 1,52 5,26
Hektaş 7,77 7,42 4,72
Mavi Giyim 53,85 52,05 3,46
Otokar 153,60 149,10 3,02
Aksa Enerji 3,76 3,66 2,73
İhlas Holding 0,77 0,75 2,67
Alarko Holding 5,66 5,52 2,54
ICBC Turkey Bank 4,93 4,81 2,49
Ereğli Demir Çelik 8,76 8,55 2,46
Tümosan Motor ve Traktör 6,26 6,12 2,29
Arçelik 19,74 19,32 2,17
TAV Havalimanları 29,16 28,56 2,10
Deva Holding 8,34 8,19 1,83
Trakya Cam 3,43 3,37 1,78
Doğan Holding 1,82 1,79 1,68
Ülker Bisküvi 21,90 21,56 1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:04   Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Ekonomi
19:42   Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Ekonomi
19:28   Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Ekonomi
19:17   Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım - Ekonomi
19:16   Kalkınma Yatırım Bankası ve Alman Kalkınma Bankası arasında kredi anlaşması yapıldı - Ekonomi
18:27   Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi
18:01   Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Ekonomi
17:47   Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak - Ekonomi
17:38   CHP'li Başkan, "Bu kadar borç varken binemem" diyerek makam aracını satılığa çıkardı - Ekonomi
20.12.2019 20:15:22