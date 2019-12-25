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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,90 0,77 16,88 Net Holding 2,59 2,43 6,58 ...

25.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,90 0,77 16,88
Net Holding 2,59 2,43 6,58
ICBC Turkey Bank 5,37 5,12 4,88
Anadolu Cam 4,27 4,08 4,66
Gersan Elektrik 3,39 3,24 4,63
Afyon Çimento 6,41 6,19 3,55
Deva Holding 8,93 8,63 3,48
Tümosan Motor ve Traktör 6,87 6,64 3,46
Metro Holding 1,40 1,36 2,94
İş Fin.Kir. 3,51 3,41 2,93
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,90 1,85 2,70
Gübre Fabrik. 8,85 8,63 2,55
Doğan Holding 1,86 1,82 2,20
Çemaş Döküm 1,59 1,56 1,92
Karsan Otomotiv 1,65 1,62 1,85
Vestel 14,32 14,06 1,85
Güneş Sigorta 2,26 2,22 1,80
T.S.K.B. 1,14 1,12 1,79
Global Yat. Holding 4,82 4,74 1,69
Ülker Bisküvi 23,28 22,90 1,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Net Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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