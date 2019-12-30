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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,22 1,09 11,93 İhlas Holding 0,93 0,87 6,90 ...

30.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,22 1,09 11,93
İhlas Holding 0,93 0,87 6,90
Kordsa Teknik Tekstil 13,39 12,80 4,61
ASELSAN 20,48 19,67 4,12
Vakıflar Bankası 5,32 5,12 3,91
Torunlar GMYO 2,80 2,70 3,70
Yataş 7,40 7,15 3,50
Global Yat. Holding 4,92 4,77 3,14
Arçelik 20,80 20,18 3,07
GSD Holding 1,52 1,48 2,70
Türk Hava Yolları 14,31 13,95 2,58
T.S.K.B. 1,20 1,17 2,56
Enka İnşaat 6,44 6,28 2,55
İş Bankası (C) 6,42 6,27 2,39
Tekfen Holding 19,65 19,20 2,34
Alarko GMYO 89,60 87,60 2,28
Emlak Konut GMYO 1,47 1,44 2,08
Ege Endüstri 563,00 552,00 1,99
Gözde Girişim 5,16 5,06 1,98
Albaraka Türk 1,55 1,52 1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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