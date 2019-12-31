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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,10 1,99 5,53 Vakıflar Bankası 5,51 5,32 3,57 ...

31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:18 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,10 1,99 5,53
Vakıflar Bankası 5,51 5,32 3,57
Ege Endüstri 580,50 563,00 3,11
Tümosan Motor ve Traktör 6,41 6,22 3,05
Mavi Giyim 57,90 56,30 2,84
Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60
Alarko GMYO 91,80 89,60 2,46
Anadolu Cam 4,36 4,26 2,35
Şekerbank 1,31 1,28 2,34
Aselsan 20,94 20,48 2,25
Pegasus 86,40 84,55 2,19
Petkim 3,81 3,74 1,87
Türk Traktör 55,40 54,45 1,74
Hektaş 8,02 7,89 1,65
Gübre Fabrik. 9,04 8,90 1,57
Çemtaş 8,28 8,16 1,47
Sasa Polyester 7,73 7,62 1,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 1,63 1,23
Türk Hava Yolları 14,46 14,31 1,05
Tofaş Oto. Fab. 26,86 26,62 0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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