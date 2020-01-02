Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,73 7,72 13,08 Tat Gıda 6,75 6,29 7,31 Good-Year 4,33 4,05 6,91 Koza Madencilik 10,72 10,03 6,88 Turcas Petrol 2,85 2,67 6,74 İş Fin.Kir. 4,03 3,80 6,05 Netaş Telekom. 13,74 13,06 5,21 Erbosan 25,98 24,98 4,00 Şekerbank 1,36 1,31 3,82 Sabancı Holding 9,90 9,54 3,77 Halkbank 6,13 5,91 3,72 Aksigorta 6,31 6,09 3,61 Yataş 7,60 7,34 3,54 Ülker Bisküvi 23,12 22,36 3,40 Bursa Çimento 6,44 6,23 3,37 Odaş Elektrik 2,17 2,10 3,33 Koza Altın 76,50 74,05 3,31 Doğan Holding 1,90 1,84 3,26 ASELSAN 21,60 20,94 3,15 Çelebi 105,30 102,10 3,13

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)