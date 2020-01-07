Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,57
|1,48
|6,08
|Albaraka Türk
|1,60
|1,52
|5,26
|Anadolu Efes
|23,48
|22,40
|4,82
|Hektaş
|8,15
|7,80
|4,49
|Vestel
|13,76
|13,21
|4,16
|Kerevitaş Gıda
|3,01
|2,89
|4,15
|Erbosan
|25,14
|24,14
|4,14
|Güneş Sigorta
|2,05
|1,97
|4,06
|MLP Sağlık
|15,46
|14,88
|3,90
|İndeks Bilgisayar
|9,26
|8,93
|3,70
|Ülker Bisküvi
|22,80
|22,02
|3,54
|İş Y. Men. Değ.
|4,44
|4,29
|3,50
|İş Fin.Kir.
|3,87
|3,74
|3,48
|Karel Elektronik
|14,15
|13,69
|3,36
|TAV Havalimanları
|29,04
|28,10
|3,35
|Doğan Holding
|1,87
|1,81
|3,31
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,51
|3,31
|Ford Otosan
|71,20
|69,00
|3,19
|Gübre Fabrik.
|8,60
|8,34
|3,12
|Coca Cola İçecek
|37,94
|36,90
|2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)