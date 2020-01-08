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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 11,10 10,63 4,42 Odaş Elektrik 2,15 2,06 4,37 ...

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Garanti Bankası11,1010,634,42
Odaş Elektrik2,152,064,37
Anadolu Grubu Holding17,4016,952,65
Borusan Mannesmann11,3011,042,36
Vakıflar Bankası5,365,242,29
Ülker Bisküvi23,3022,802,19
Akbank7,967,802,05
Good-Year4,134,051,98
Güneş Sigorta2,092,051,95
Migros Ticaret23,9223,501,79
Tümosan Motor ve Traktör6,766,651,65
Doğuş Otomotiv8,978,841,47
Sabancı Holding9,599,471,27
Türk Traktör54,1553,551,12
Karel Elektronik14,2914,150,99
Yataş7,467,390,95
Türk Telekom7,197,130,84
Yapı ve Kredi Bank.2,422,400,83
Halkbank6,096,040,83
Tofaş Oto. Fab.26,8026,580,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Good Year, Ekonomi

Kaynak: AA

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