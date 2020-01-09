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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,58 2,15 20,00 Kartonsan 435,80 372,50 16,99 ...

09.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,582,1520,00
Kartonsan435,80372,5016,99
Yataş8,087,468,31
Telekom.13,1412,158,15
Şekerbank1,341,248,06
GSD Holding1,621,508,00
Karsan Otomotiv1,521,417,80
İş Bankası (C)6,676,207,58
Garanti Bankası11,9211,107,39
Net Holding2,502,337,30
Akbank8,527,967,04
İş Fin.Kir.4,033,776,90
İş GMYO1,871,756,86
Kerevitaş Gıda3,122,926,85
Türk Telekom7,687,196,82
Bursa Çimento6,245,856,67
İndeks Bilgisayar9,889,306,24
İş Y. Men. Değ.4,644,376,18
Vakıflar Bankası5,695,366,16
T.S.K.B.1,211,146,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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