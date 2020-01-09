Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,15
|20,00
|Kartonsan
|435,80
|372,50
|16,99
|Yataş
|8,08
|7,46
|8,31
| Netaş Telekom.
|13,14
|12,15
|8,15
|Şekerbank
|1,34
|1,24
|8,06
|GSD Holding
|1,62
|1,50
|8,00
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,41
|7,80
|İş Bankası (C)
|6,67
|6,20
|7,58
|Garanti Bankası
|11,92
|11,10
|7,39
|Net Holding
|2,50
|2,33
|7,30
|Akbank
|8,52
|7,96
|7,04
|İş Fin.Kir.
|4,03
|3,77
|6,90
|İş GMYO
|1,87
|1,75
|6,86
|Kerevitaş Gıda
|3,12
|2,92
|6,85
|Türk Telekom
|7,68
|7,19
|6,82
|Bursa Çimento
|6,24
|5,85
|6,67
|İndeks Bilgisayar
|9,88
|9,30
|6,24
|İş Y. Men. Değ.
|4,64
|4,37
|6,18
|Vakıflar Bankası
|5,69
|5,36
|6,16
|T.S.K.B.
|1,21
|1,14
|6,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)