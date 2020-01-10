Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|9,97
|9,34
|6,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|2,53
|6,32
|Halk GMYO
|1,25
|1,18
|5,93
|Türk Traktör
|59,00
|55,85
|5,64
|Vakıflar Bankası
|5,98
|5,69
|5,10
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|3,75
|4,53
|Turcas Petrol
|2,94
|2,82
|4,26
|Mavi Giyim
|56,45
|54,55
|3,48
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|1,47
|3,40
|Enerjisa Enerji
|7,87
|7,63
|3,15
|Doğan Holding
|1,99
|1,93
|3,11
|Aksa
|13,97
|13,55
|3,10
|Ülker Bisküvi
|24,94
|24,20
|3,06
|Albaraka Türk
|1,70
|1,65
|3,03
|Hektaş
|8,72
|8,47
|2,95
|Kardemir (D)
|2,84
|2,76
|2,90
|Halkbank
|6,47
|6,29
|2,86
|Tekfen Holding
|19,98
|19,43
|2,83
|Coca Cola İçecek
|39,86
|38,80
|2,73
|Aygaz
|13,69
|13,34
|2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)