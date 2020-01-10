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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,97 9,34 6,75 Yapı ve Kredi Bank.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv9,979,346,75
Yapı ve Kredi Bank.2,692,536,32
Halk GMYO1,251,185,93
Türk Traktör59,0055,855,64
Vakıflar Bankası5,985,695,10
Eczacıbaşı İlaç3,923,754,53
Turcas Petrol2,942,824,26
Mavi Giyim56,4554,553,48
Emlak Konut GMYO1,521,473,40
Enerjisa Enerji7,877,633,15
Doğan Holding1,991,933,11
Aksa13,9713,553,10
Ülker Bisküvi24,9424,203,06
Albaraka Türk1,701,653,03
Hektaş8,728,472,95
Kardemir (D)2,842,762,90
Halkbank6,476,292,86
Tekfen Holding19,9819,432,83
Coca Cola İçecek39,8638,802,73
Aygaz13,6913,342,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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