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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,50 1,25 20,00 Hektaş 9,56 8,72 9,63 Pegasus...

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,501,2520,00
Hektaş9,568,729,63
Pegasus83,5078,106,91
Bilgisayar10,409,806,12
Karel Elektronik15,8014,955,69
Sasa Polyester8,187,775,28
Şekerbank1,431,365,15
Bizim Mağazaları11,5811,044,89
Turcas Petrol3,082,944,76
Aksigorta6,446,154,72
Petkim4,093,914,60
Kardemir (D)2,972,844,58
Deva Holding9,208,824,31
Emlak Konut GMYO1,581,523,95
Torunlar GMYO2,782,683,73
GSD Holding1,691,633,68
T.S.K.B.1,251,213,31
Erbosan26,8826,063,15
Doğuş Otomotiv10,289,973,11
Türk Hava Yolları14,8414,403,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Pegasus, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

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