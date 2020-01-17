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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.2,962,834,59
İş GMYO1,861,784,49
Tat Gıda7,427,114,36
Yataş8,808,464,02
Odaş Elektrik2,622,523,97
Tofaş Oto. Fab.28,5227,543,56
Koç Holding21,1420,582,72
Çelebi105,40102,702,63
İndeks Bilgisayar11,7611,472,53
Ereğli Demir Çelik9,509,292,26
Mavi Giyim60,9559,752,01
Karsan Otomotiv1,591,561,92
Coca Cola İçecek44,0643,261,85
Ford Otosan76,0074,801,60
Vakıflar Bankası6,506,401,56
Türk Traktör59,1558,251,55
İş Y. Men. Değ.4,704,631,51
Anadolu Efes25,5825,201,51
Arçelik22,0221,701,47
Kordsa Teknik Tekstil13,9113,711,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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