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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

20.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:48Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,333,9310,18
Kerevitaş Gıda3,433,255,54
Logo Yazılım61,5058,355,40
İndeks Bilgisayar12,3811,765,27
GSD Holding1,921,834,92
Vakıflar Bankası6,756,503,85
İş Y. Men. Değ.4,884,703,83
İskenderun Demir Çelik8,207,903,80
Karsan Otomotiv1,651,593,77
Netaş Telekom.14,5914,083,62
Ereğli Demir Çelik9,799,503,05
Karel Elektronik17,5917,082,99
Doğuş Otomotiv11,1510,832,95
Koza Altın78,5076,352,82
Petkim4,114,002,75
Deva Holding9,449,202,61
Anadolu Grubu Holding20,6020,102,49
Emlak Konut GMYO1,681,642,44
Pegasus75,4073,802,17
Güneş Sigorta2,482,432,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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