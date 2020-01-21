Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,15
|2,85
|10,53
|Odaş Elektrik
|1,94
|1,78
|9,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,22
|4,00
|5,50
|Doğuş Otomotiv
|11,72
|11,15
|5,11
|Hektaş
|10,25
|9,82
|4,38
|MLP Sağlık
|17,17
|16,46
|4,31
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,67
|3,59
|İndeks Bilgisayar
|12,82
|12,38
|3,55
|İş Fin.Kir.
|4,48
|4,33
|3,46
|Tat Gıda
|7,52
|7,27
|3,44
|Kardemir (D)
|3,13
|3,03
|3,30
|Aksa Enerji
|4,16
|4,03
|3,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,08
|10,74
|3,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|6,93
|3,03
|Aksa
|14,36
|13,94
|3,01
|Türk Traktör
|59,75
|58,15
|2,75
|Gözde Girişim
|5,27
|5,14
|2,53
|Turkcell
|14,88
|14,52
|2,48
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,68
|2,38
|Kartonsan
|433,90
|424,00
|2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)