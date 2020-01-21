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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,15 2,85 10,53 Odaş Elektrik 1,94 1,78 9,22 ...

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,152,8510,53
Odaş Elektrik1,941,789,22
Eczacıbaşı İlaç4,224,005,50
Doğuş Otomotiv11,7211,155,11
Hektaş10,259,824,38
MLP Sağlık17,1716,464,31
Zorlu Enerji1,731,673,59
İndeks Bilgisayar12,8212,383,55
İş Fin.Kir.4,484,333,46
Tat Gıda7,527,273,44
Kardemir (D)3,133,033,30
Aksa Enerji4,164,033,23
Eczacıbaşı Yatırım11,0810,743,17
Tümosan Motor ve Traktör7,146,933,03
Aksa14,3613,943,01
Türk Traktör59,7558,152,75
Gözde Girişim5,275,142,53
Turkcell14,8814,522,48
Emlak Konut GMYO1,721,682,38
Kartonsan433,90424,002,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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