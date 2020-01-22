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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,04 8,81 13,96 Gübre Fabrik.

22.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:52Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji10,048,8113,96
Gübre Fabrik.9,048,516,23
Kartonsan460,50433,906,13
MLP Sağlık18,1517,175,71
Koza Madencilik11,1710,664,78
Alkim Kimya45,5843,644,45
Batı Çimento3,903,754,00
Doğuş Otomotiv12,0311,722,65
Koza Altın80,2078,502,17
Enka İnşaat6,726,582,13
T. Halk Bankası7,076,932,02
Tekfen Holding20,3420,001,70
Odaş Elektrik1,971,941,55
Brisa9,319,171,53
Anadolu Efes25,9825,621,41
Deva Holding9,749,621,25
Logo Yazılım62,3061,551,22
Bursa Çimento6,536,490,62
Aksigorta6,796,750,59
Albaraka Türk1,751,740,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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