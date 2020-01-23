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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 18,39 17,37 5,87 Deva Holding 10,26...

23.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karel Elektronik18,3917,375,87
Deva Holding10,269,745,34
Doğuş Otomotiv12,6712,035,32
Sasa Polyester8,317,964,40
Kartonsan479,30460,504,08
Odaş Elektrik2,051,974,06
Güneş Sigorta2,582,493,61
Bim Mağazalar51,3549,683,36
GMYO93,8091,003,08
Ege Endüstri616,20598,302,99
Tümosan Motor ve Traktör7,146,952,73
İş Fin.Kir.4,424,312,55
Erbosan26,1025,462,51
Logo Yazılım63,7562,302,33
Turcas Petrol3,233,171,89
Karsan Otomotiv1,651,621,85
Alarko Holding6,075,961,85
Bursa Çimento6,656,531,84
Kerevitaş Gıda3,403,341,80
Gübre Fabrik.9,209,041,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Deva Holding, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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