Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|18,39
|17,37
|5,87
|Deva Holding
|10,26
|9,74
|5,34
|Doğuş Otomotiv
|12,67
|12,03
|5,32
|Sasa Polyester
|8,31
|7,96
|4,40
|Kartonsan
|479,30
|460,50
|4,08
|Odaş Elektrik
|2,05
|1,97
|4,06
|Güneş Sigorta
|2,58
|2,49
|3,61
|Bim Mağazalar
|51,35
|49,68
|3,36
| Alarko GMYO
|93,80
|91,00
|3,08
|Ege Endüstri
|616,20
|598,30
|2,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|6,95
|2,73
|İş Fin.Kir.
|4,42
|4,31
|2,55
|Erbosan
|26,10
|25,46
|2,51
|Logo Yazılım
|63,75
|62,30
|2,33
|Turcas Petrol
|3,23
|3,17
|1,89
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,62
|1,85
|Alarko Holding
|6,07
|5,96
|1,85
|Bursa Çimento
|6,65
|6,53
|1,84
|Kerevitaş Gıda
|3,40
|3,34
|1,80
|Gübre Fabrik.
|9,20
|9,04
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)