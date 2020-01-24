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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,75 2,58 6,59 Ege Endüstri 652,00 616,20...

24.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,752,586,59
Ege Endüstri652,00616,205,81
Netaş Telekom.15,1314,405,07
Yataş9,008,644,17
Doğan Holding2,082,004,00
Gözde Girişim5,275,083,74
Deva Holding10,5910,263,22
T.S.K.B.1,301,263,17
Karel Elektronik18,9718,393,15
Eczacıbaşı Yatırım11,1910,853,13
Klimasan Klima18,9818,413,10
Şok Marketler11,4011,092,80
Torunlar GMYO3,093,012,66
Turcas Petrol3,303,232,17
Türk Hava Yolları14,5414,242,11
Logo Yazılım65,0063,751,96
Tat Gıda7,717,581,72
Aksa Enerji4,164,091,71
Kardemir (D)3,022,971,68
Bizim Mağazaları12,1211,941,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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