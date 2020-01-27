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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

27.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.16,5315,139,25
Çimsa9,879,424,78
Halk GMYO1,561,494,70
Hektaş10,4510,024,29
Good-Year4,444,283,74
İndeks Bilgisayar13,3512,933,25
İş Y. Men. Değ.4,994,852,89
Zorlu Enerji1,731,692,37
Kerevitaş Gıda3,473,392,36
T.S.K.B.1,331,302,31
Turcas Petrol3,373,302,12
Aselsan23,4222,942,09
Bursa Çimento6,746,621,81
Deva Holding10,7810,591,79
Kordsa Teknik Tekstil14,5414,291,75
Borusan Mannesmann12,8712,671,58
Klimasan Klima19,2618,981,48
Karsan Otomotiv1,661,641,22
Doğuş Otomotiv12,7112,561,19
Logo Yazılım65,7565,001,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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