Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 16,53 15,13 9,25 Çimsa 9,87 9,42 4,78 Halk GMYO 1,56 1,49 4,70 Hektaş 10,45 10,02 4,29 Good-Year 4,44 4,28 3,74 İndeks Bilgisayar 13,35 12,93 3,25 İş Y. Men. Değ. 4,99 4,85 2,89 Zorlu Enerji 1,73 1,69 2,37 Kerevitaş Gıda 3,47 3,39 2,36 T.S.K.B. 1,33 1,30 2,31 Turcas Petrol 3,37 3,30 2,12 Aselsan 23,42 22,94 2,09 Bursa Çimento 6,74 6,62 1,81 Deva Holding 10,78 10,59 1,79 Kordsa Teknik Tekstil 14,54 14,29 1,75 Borusan Mannesmann 12,87 12,67 1,58 Klimasan Klima 19,26 18,98 1,48 Karsan Otomotiv 1,66 1,64 1,22 Doğuş Otomotiv 12,71 12,56 1,19 Logo Yazılım 65,75 65,00 1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)