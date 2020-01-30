Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,52
|9,12
|4,39
|Good-Year
|4,87
|4,69
|3,84
|T.S.K.B.
|1,38
|1,34
|2,99
|Aksigorta
|6,84
|6,65
|2,86
|Türk Traktör
|60,45
|58,90
|2,63
|Akbank
|8,46
|8,28
|2,17
|Garanti Bankası
|12,10
|11,85
|2,11
|Aselsan
|23,66
|23,28
|1,63
|Coca Cola İçecek
|45,26
|44,56
|1,57
|Vakıflar Bankası
|6,75
|6,66
|1,35
|İpek Doğal Enerji
|9,89
|9,76
|1,33
|Anadolu Grubu Holding
|19,96
|19,70
|1,32
|Tüpraş
|115,30
|114,10
|1,05
|Doğuş Otomotiv
|12,28
|12,16
|0,99
|Deva Holding
|10,93
|10,83
|0,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|3,01
|0,66
|Sabancı Holding
|9,96
|9,90
|0,61
|İş Bankası (C)
|7,24
|7,20
|0,56
|Gübre Fabrik.
|10,29
|10,24
|0,49
|Turkcell
|14,25
|14,20
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)