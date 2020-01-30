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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 9,52 9,12 4,39 Good-Year 4,87 4,69 3,84 T.S.K.B.

30.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa9,529,124,39
Good-Year4,874,693,84
T.S.K.B.1,381,342,99
Aksigorta6,846,652,86
Türk Traktör60,4558,902,63
Akbank8,468,282,17
Garanti Bankası12,1011,852,11
Aselsan23,6623,281,63
Coca Cola İçecek45,2644,561,57
Vakıflar Bankası6,756,661,35
İpek Doğal Enerji9,899,761,33
Anadolu Grubu Holding19,9619,701,32
Tüpraş115,30114,101,05
Doğuş Otomotiv12,2812,160,99
Deva Holding10,9310,830,92
Yapı ve Kredi Bank.3,033,010,66
Sabancı Holding9,969,900,61
İş Bankası (C)7,247,200,56
Gübre Fabrik.10,2910,240,49
Turkcell14,2514,200,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Good Year, BRİSA, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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