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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,03 3,36 19,94 Şişe Cam 5,56 4,96 12,10 ...

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Trakya Cam4,033,3619,94
Şişe Cam5,564,9612,10
Gıda3,413,225,90
Enka İnşaat7,056,665,86
Odaş Elektrik2,122,034,43
Sasa Polyester8,157,843,95
Anadolu Cam4,744,563,95
Netaş Telekom.14,8314,412,91
İş GMYO1,881,832,73
Deva Holding11,2210,932,65
Soda Sanayii6,656,482,62
Ege Endüstri673,20656,002,62
Koza Altın80,1578,152,56
Coca Cola İçecek46,3045,262,30
Karsan Otomotiv1,701,671,80
İş Y. Men. Değ.4,944,861,65
Hektaş10,3510,201,47
Şekerbank1,391,371,46
Eczacıbaşı İlaç4,184,121,46
İskenderun Demir Çelik7,777,661,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Ekonomi

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