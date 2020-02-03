Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|713,00
|673,20
|5,91
|GSD Holding
|1,67
|1,58
|5,70
|Güneş Sigorta
|2,70
|2,56
|5,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|7,26
|4,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,58
|11,12
|4,14
|Alkim Kimya
|45,92
|44,20
|3,89
|İş Y. Men. Değ.
|5,12
|4,94
|3,64
|MLP Sağlık
|18,02
|17,42
|3,44
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,12
|3,30
|Enerjisa Enerji
|8,37
|8,11
|3,21
|Good-Year
|4,89
|4,75
|2,95
|Karsan Otomotiv
|1,75
|1,70
|2,94
|Logo Yazılım
|63,90
|62,15
|2,82
|Anadolu Efes
|25,44
|24,78
|2,66
|Brisa
|9,81
|9,56
|2,62
|İpek Doğal Enerji
|10,15
|9,90
|2,53
|Türk Telekom
|7,92
|7,75
|2,19
|Pegasus
|70,10
|68,60
|2,19
|Vestel
|14,20
|13,91
|2,08
|Turcas Petrol
|3,43
|3,36
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)