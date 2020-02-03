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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 713,00 673,20 5,91 GSD Holding 1,67 1,58 5,70 ...

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri713,00673,205,91
GSD Holding1,671,585,70
Güneş Sigorta2,702,565,47
Anadolu Hayat Emek.7,617,264,82
Eczacıbaşı Yatırım11,5811,124,14
Alkim Kimya45,9244,203,89
İş Y. Men. Değ.5,124,943,64
MLP Sağlık18,0217,423,44
Odaş Elektrik2,192,123,30
Enerjisa Enerji8,378,113,21
Good-Year4,894,752,95
Karsan Otomotiv1,751,702,94
Logo Yazılım63,9062,152,82
Anadolu Efes25,4424,782,66
Brisa9,819,562,62
İpek Doğal Enerji10,159,902,53
Türk Telekom7,927,752,19
Pegasus70,1068,602,19
Vestel14,2013,912,08
Turcas Petrol3,433,362,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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