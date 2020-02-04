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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,67 1,49 12,08 Halkbank 7,41 6,88 7,70 Yataş...

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,671,4912,08
Halkbank7,416,887,70
Yataş8,908,356,59
Pegasus74,7070,106,56
Karel Elektronik18,7817,646,46
Logo Yazılım67,8563,906,18
ASELSAN24,5823,385,13
Sabancı Holding10,249,774,81
Migros Ticaret26,1225,004,48
İndeks Bilgisayar13,5913,073,98
Netaş Telekom.15,4214,833,98
Türk Hava Yolları14,3913,843,97
Çemtaş8,588,263,87
İş GMYO1,931,863,76
Garanti Bankası12,2711,833,72
Net Holding2,512,423,72
Tofaş Oto. Fab.27,0826,123,68
Kardemir (D)2,922,823,55
Yapı ve Kredi Bank.3,032,933,41
Akbank8,618,343,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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