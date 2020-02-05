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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,46 8,21 15,23 Çemtaş 9,17 8,58 6,88 MLP...

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester9,468,2115,23
Çemtaş9,178,586,88
MLP Sağlık18,8417,785,96
Gözde Girişim5,244,975,43
Deva Holding11,6011,104,50
Good-Year5,104,894,29
Vestel14,7814,313,28
Logo Yazılım70,0067,853,17
Mavi Giyim60,3058,503,08
Aksa Enerji4,284,162,88
Alkim Kimya48,6847,342,83
Koza Madencilik11,0010,732,52
Gübre Fabrik.10,6510,451,91
Odaş Elektrik2,222,181,83
Kartonsan471,40463,001,81
İş Fin.Kir.4,514,431,81
Türk Hava Yolları14,6114,391,53
Koç Holding19,9919,701,47
Emlak Konut GMYO1,741,721,16
Erbosan26,0225,741,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Good Year, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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